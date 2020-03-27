В Самаре задержан глава управления по вопросам миграции

В Самаре задержали начальника управления по вопросам миграции Самарского ГУ МВД подполковника полиции Дмитрия Котова. Об этом сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

По словам парламентария, полицейский был задержан на рабочем месте в рамках "дела тыловиков".

Напомним, в феврале с поличным при получении взяток задержаны начальник центра хозобеспечения ГУ МВД Максим Шаталов и его зам Александр Москвитин. Москвитин "попался" 10 февраля при получении 100 тыс. рублей. Предположительно, эти деньги были частью взятки, которую полицейские планировали получить за заключение госконтрактов на сдачу лома и отходов черных и цветных металлов госномеров. Их арестовали на два месяца до 20 апреля текущего года.