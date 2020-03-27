16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре задержан глава управления по вопросам миграции Самарскую фирму уличили в сокрытии от налоговой более 9,5 млн рублей Самарский инвалид стал жертвой квартирных мошенников Таможенники в Самарской области задержали партию кальянного табака на 30 млн рублей В Самаре возбудили первое дело за статус вора в законе

Преступления Происшествия

В Самаре задержан глава управления по вопросам миграции

САМАРА. 27 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самаре задержали начальника управления по вопросам миграции Самарского ГУ МВД подполковника полиции Дмитрия Котова. Об этом сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

По словам парламентария, полицейский был задержан на рабочем месте в рамках "дела тыловиков".

Напомним, в феврале с поличным при получении взяток задержаны начальник центра хозобеспечения ГУ МВД Максим Шаталов и его зам Александр Москвитин. Москвитин "попался" 10 февраля при получении 100 тыс. рублей. Предположительно, эти деньги были частью взятки, которую полицейские планировали получить за заключение госконтрактов на сдачу лома и отходов черных и цветных металлов госномеров. Их арестовали на два месяца до 20 апреля текущего года.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5