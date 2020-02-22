Тыловиков ГУ МВД, подозреваемых во взяточничестве, арестовали

В пятницу, 21 февраля, Самарский райсуд Самары вынес меру пресечения начальнику ФКУ "Центр хозяйственного и сервисного обеспечения" ГУ МВД России по Самарской области Шаталову и его заместителю Москвитину.

Их арестовали на два месяца до 20 апреля текущего года.

Напомним, их задержали по подозрению во взяточничестве. Москвитин "попался" 10 февраля при получении 100 тыс. рублей. Предположительно, эти деньги были частью взятки, которую полицейские планировали получить за заключение госконтрактов на сдачу лома и отходов черных и цветных металлов госномеров.

По ходатайству старшего следователя отдела по расследованию особо важных дел регионального управления СКР Артема Плотникова была избрана мера пресечения в виде ареста двум сотрудникам областной полиции, которых подозревают в получении взятки.

По версии предварительного следствия, 8 февраля с. г. директор похвистневского ООО "ПКФ "Восток" передал через сотрудника полиции Павла Литвинова 100 тыс. руб. в качестве подарка руководителю ФКУ "Центр хозяйственного и социального обеспечения областного ГУ МВД по Самарской области" за подписание трех договоров на сдачу металлолома и лома цветных металлов. Затем благодарный бизнесмен десять дней поправлял свое здоровье в санатории, после чего понял, что поступил неправильно, и надо бы написать заявление в УФСБ.

На следующий день материалы в отношении начальника центра хозобеспечения ГУМВД Максима Шаталова и его заместителя Александра Москвитина поступили из УФСБ в региональное управление СКР, и 20 февраля было возбуждено уголовное дело по факту получения взятки по предварительному сговору в значительном размере.

Москвитин и Шаталов были задержаны в качестве подозреваемых. Их подчиненный Литвинов дал против них показания: дескать, по просьбе Ястребова он попытался узнать, когда будут подписаны договоры на сдачу металлолома. И Москвитин ему пояснил, что это произойдет только после получения отката, который должен быть не менее 100 тыс. рублей. Эти деньги якобы предназначались Москвитину и Шаталову.

Когда Литвинов, действуя в рамках оперативного эксперимента, принес Москвитину наличные, тот ему сразу отсчитал 20 тыс. рублей "комиссионных". Литвинов тут же вернул эти деньги оперативникам госбезопасности при понятых.

Однако Москвитин вины в получении взятки не признал и заявил, что Литвинов просто вернул ему долг. Таким образом, взять Шаталова с поличным сотрудникам УФСБ не удалось.

В суде же глава следственной группы Артем Плотников заявил, что у них имеют убедительные оперативные данные о преступной деятельности этих офицеров внутренней службы, а также подозрения в отношении высокопоставленных лиц из областного ГУ МВД, действовавших с ними заодно.

Этого было достаточно, чтобы федеральный судья Александр Саломатин санкционировал обоим подозреваемым арест на два месяца до 20 апреля с. г. Хотя защита, добиваясь домашнего ареста, настаивала на том, что майор Шаталов еще недолечился от воспаления легких, и ему необходимо домашнее лечение, которое в рамках следственного изолятор невозможно.