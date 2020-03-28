В Куйбышевском районе горят два частных дома

Вечером, 28 марта, в Куйбышевском районе Самары загорелись два частных дома. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области.

В 19:46 начался пожар в частном доме на ул. 1-я Кряжская, 12.

Когда на место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб, выяснилось, что горят два здания. Объявили повышенный ранг вызова — Пожар № 2. Из дома эвакуировали три человека.

В 20:22 возгорание локализовали на площади 100 кв. м. Всего в тушении пожара участвуют 58 сотрудников МЧС. В 20:44 было ликвидировано открытое горение.