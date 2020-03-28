29 марта станет известен уточненный региональный список товаров первой необходимости

В пятницу, 27 марта, Правительство РФ утвердило перечень товаров первой необходимости на карантинной неделе, с 30 марта по 5 апреля, которая объявлена нерабочей. Регионы могут дополнять список товаров первой необходимости в зависимости от санитарно-эпидемиологической обстановки на своей территории.

28 марта был подготовлен проект постановления губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, определяющий перечень товаров первой необходимости. 29 марта после подписания документ опубликуют на сайте регионального правительства.

К организациям, обеспечивающим население продуктами и товарами первой необходимости, указанными в перечне, относятся организации и индивидуальные предприниматели, обеспечивающие всю товаропроводящую цепочку продуктов питания и таких товаров от производителя до конечного потребителя, включая производителей, поставщиков, дистрибьюторов, транспортно-логистические организации, логистические комплексы, организации, оказывающие услуги по подготовке, обработке, упаковке товаров и иные подобные услуги, распределительные центры, оптовые рынки, склады, службы доставки, курьерские службы, пункты выдачи заказов, объекты торговли всех форматов (ярмарки, нестационарные и мобильные объекты), объекты общественного питания (в том числе с обслуживанием на вынос и доставкой заказов), а также управляющие компании.