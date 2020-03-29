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Здравоохранение Общество

Пассажиры, прилетевшие 29 марта из Таиланда, прошли усиленный контроль в Курумоче

САМАРА. 29 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 29 марта, в аэропорт Курумоч прилетели два самолета из Таиланда. Все пассажиры прошли усиленный санитарно-карантинный контроль. Об этом сообщает оперативный штаб по противодействию завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

Из-за угрозы распространения коронавируса усиленный контроль проходят все, кто возвращается из-за рубежа. Это двухэтапная бесконтактная термометрия, ее делают в самолете и в зале прилета перед паспортным контролем, цель — выявить людей с повышенной температурой.

Всем пассажирам выдают постановление главного государственного санитарного врача по Самарской области о необходимости находиться в режиме изоляции 14 дней с момента прибытия на территорию России. Проводится полный сбор информации о прибывающих, они заполняют анкеты, которые передают в Роспотребнадзор для своевременной организации полного комплекса профилактических мероприятий по месту фактического пребывания.

Кроме того, пассажирам выдают памятки с указанием телефонов "горячих линий" и рекомендациями по условиям изоляции.

Санитарный контроль в аэропорту усилен, поэтому требует дополнительного времени. Анализ на коронавирусную инфекцию проводят в определяемых врачом по месту жительства случаях у людей с симптомами ОРВИ. По данным Роспотребнадзора, ни одного пассажира с повышенной температурой среди тех, кто прибыл зарубежными рейсами 29 марта, не выявлено.

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