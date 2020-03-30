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Преступления Происшествия

Следствие по делу о гибели ребенка при падении плиты у ДК им. Литвинова близится к завершению

САМАРА. 30 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Следствие по уголовному делу в связи с гибелью 10-летнего мальчика при падении гранитной плиты постамента колонны ДК им. Литвонова может быть закончено в апреле этого года, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в СУ СК РФ по Самарской области.

Напомним, что днем 1 сентября 2019 г. на 10-летнего ребенка упала гранитная плита, отвалившаяся от постамента колонны ДК им. Литвинова. Уголовное дело в связи со случившимся было возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности").

В рамках следствия установлено, что примерно в 15:30 мальчик повис на облицовочной гранитной плите с левой стороны фасада крайней колонны здания на пр. Кирова, 145, после чего плита оторвалась от основания колонны. Мальчик упал, ударился затылком об асфальт и получил травмы, от которых скончался.

По данным правоохранителей, причиной смерти ребенка стали травматический отек головного мозга, перелом основания черепа, контакт с тупым твердым предметом.

В рамках расследования были назначены судебные экспертизы, в том числе по выявлению дефектов в креплении облицовочных плит.

В понедельник, 30 марта, в СУ СК РФ по Самарской области, корреспонденту Волга Ньюс без уточнения подробностей сообщили, что следствие по данному уголовному делу близится к завершению.

"Планируется предъявление обвинения и направление уголовного дела в суд в апреле 2020 г.", — сообщили в следственном ведомстве.

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