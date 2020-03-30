16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Тольятти госпитализировали врача, отдыхавшего в Италии В Оренбурге от коронавируса скончался мужчина, прилетевший из Европы в Курумоч Пассажиры, прилетевшие 29 марта из Таиланда, прошли усиленный контроль в Курумоче Вторые сутки в Самарской области никто не заразился коронавирусом В Самаре врачи-офтальмологи будут выезжать к пациентам на дом

Здравоохранение Общество

В Тольятти госпитализировали врача, отдыхавшего в Италии

ТОЛЬЯТТИ. 30 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 143
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Тольятти с подозрением на коронавирус был госпитализирован заведующий отделением сосудистой хирургии тольяттинской городской клинической больницы № 2 Валерий Рудуш, сообщают местные паблики.

"По данным регионального оперативного штаба, врач приехал из Италии и с первого дня самостоятельно изолировался в условиях карантина на дому. Первоначальное тестирование на новую коронавирусную инфекцию дало сомнительный результат. Люди, прибывшие из-за рубежа, с сомнительным тестом на COVID-19, подлежат госпитализации. В настоящее время он находится под наблюдением медицинских работников в специализированной больнице. Его состояние оценивается как удовлетворительное. По данным на 29 марта лабораторно диагноз новой короновирусной инфекции не подтвержден", — говорится в посте сообщества "Происшествия Тольятти".

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре второй день работает стратегическая сессия "Сбережение народа"

В Самаре второй день работает стратегическая сессия "Сбережение народа"

Торжественное мероприятие, посвященное 75-летию Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн

Торжественное мероприятие, посвященное 75-летию Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн

Самару посетила Ирина Слуцкая

Самару посетила Ирина Слуцкая

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5