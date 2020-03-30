В Тольятти госпитализировали врача, отдыхавшего в Италии

В Тольятти с подозрением на коронавирус был госпитализирован заведующий отделением сосудистой хирургии тольяттинской городской клинической больницы № 2 Валерий Рудуш, сообщают местные паблики.

"По данным регионального оперативного штаба, врач приехал из Италии и с первого дня самостоятельно изолировался в условиях карантина на дому. Первоначальное тестирование на новую коронавирусную инфекцию дало сомнительный результат. Люди, прибывшие из-за рубежа, с сомнительным тестом на COVID-19, подлежат госпитализации. В настоящее время он находится под наблюдением медицинских работников в специализированной больнице. Его состояние оценивается как удовлетворительное. По данным на 29 марта лабораторно диагноз новой короновирусной инфекции не подтвержден", — говорится в посте сообщества "Происшествия Тольятти".