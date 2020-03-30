Клиенты банка "Открытие" за 2019 год инвестировали в полисы "Росгосстрах Жизнь" более 7,5 млрд рублей

По итогам 2019 года сборы компании "Росгосстрах Жизнь" (входит в группу "Открытие") составили 13,8 млрд рублей. Доля розницы банка "Открытие" в общих сборах в прошлом году достигла 55% и превысила 7,5 млрд рублей.

5,8 млрд рублей клиенты розничного сегмента банка "Открытие" инвестировали в продукты инвестиционного страхования жизни "Росгосстрах Жизнь" (более 42 тысяч полисов), включая ИСЖ с регулярными взносами "Страйк". Более 1,7 млрд рублей инвестировано в накопительное страхование жизни (более 23 тысяч полисов).

"В 2019 году "Росгосстрах" вернулся на рынок страхования жизни и нам удается обеспечивать высокие темпы роста в сегменте сложных инвестиционно-накопительных продуктов, — отмечает генеральный директор компании "Росгосстрах Жизнь" Алексей Руденко. — "Росгосстрах Жизнь" за первый год работы на рынке увеличила долю рынка в сегментах инвестиционного и накопительного страхования жизни до 4,3% и стала шестой по этому показателю среди крупнейших игроков. Безусловно, такой результат был бы невозможен без нашего ключевого партнера — банка "Открытие", который обладает одной из самых масштабных сетей банковских офисов в России".