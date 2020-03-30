Клиенты банка "Открытие" за 2019 год инвестировали в полисы "Росгосстрах Жизнь" более 7,5 млрд рублей

По итогам 2019 года сборы компании "Росгосстрах Жизнь" (входит в группу "Открытие") составили 13,8 млрд рублей. Доля розницы банка "Открытие" в общих сборах в прошлом году достигла 55% и превысила 7,5 млрд рублей.
5,8 млрд рублей клиенты розничного сегмента банка "Открытие" инвестировали в продукты инвестиционного страхования жизни "Росгосстрах Жизнь" (более 42 тысяч полисов), включая ИСЖ с регулярными взносами "Страйк". Более 1,7 млрд рублей инвестировано в накопительное страхование жизни (более 23 тысяч полисов).
"В 2019 году "Росгосстрах" вернулся на рынок страхования жизни и нам удается обеспечивать высокие темпы роста в сегменте сложных инвестиционно-накопительных продуктов, — отмечает генеральный директор компании "Росгосстрах Жизнь" Алексей Руденко. — "Росгосстрах Жизнь" за первый год работы на рынке увеличила долю рынка в сегментах инвестиционного и накопительного страхования жизни до 4,3% и стала шестой по этому показателю среди крупнейших игроков. Безусловно, такой результат был бы невозможен без нашего ключевого партнера — банка "Открытие", который обладает одной из самых масштабных сетей банковских офисов в России".
Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы "Открытие" входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: "РГС Банк", компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА-(RU)") и Эксперт РА ("ruAA-"), а также международным агентством Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.
ООО СК "Росгосстрах Жизнь" — дочерняя компания ПАО СК "Росгосстрах", входящая в группу банка "Открытие", акционером которого является Банк России. Создана в 2019 году на базе приобретенной страховой компании. Специализируется на инвестиционно-накопительных продуктах страхования жизни, которые реализует через агентскую сеть и через банки-партнеры. www.ergolife.ru
Страховщик жизни группы "Открытие", развивающийся на базе приобретенной в декабре 2018 года компании, получил официальное наименование ООО СК "Росгосстрах Жизнь" 13 марта 2019 года. С конца 2018 года Банк "Открытие" предложил своим клиентам полисы инвестиционного и накопительного страхования жизни от новой дочерней компании во всей сети своего присутствия.