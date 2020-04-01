Роспотребнадзор дал рекомендации как справиться со стрессом, находясь на самоизоляции

Роспотребнадзор РФ дал рекомендации гражданам, находящимся на самоизоляции из-за распространения коронавируса.

Ведомство отмечает, что на фоне введения новых противоэпидемических мер и связанных с ними изменений (карантина и самоизоляции) может расти распространенность одиночества, депрессии, пагубного употребления алкоголя, вплоть до самоповреждений или суицидального поведения.

Согласно материалам ВОЗ, если вы испытываете чувство грусти, стресса, замешательства, страха или досады в кризисной ситуации - это нормально.

Главное - не забывать о здоровом образе жизни: правильном питании, режиме сна, физических упражнениях и общении с близкими дома, либо с помощью гаджетов.

Если эмоции слишком сильны, не нужно курить и употреблять алкоголь или другие психоактивные вещества для их подавления. Стоит обратится за медицинской или психологической помощью. Лучше заранее подготовить план, куда и каким образом обратиться.

Информация является главным источником объективной действительности. Используя компетентные источники (сайты ВОЗ или минздрава), определите риски и примите разумные меры предосторожности.

Ограничьте просмотр СМИ, если репортажи вызывают беспокойство и тревогу.