Глава самарского минздрава поруководит управлением в ФМБА

Министр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов переходит на работу в Федеральное медико-биологическое агентство России (ФМБА), сообщается на сайте организации. С 6 апреля он займет должность начальника управления организации медицинской помощи и промышленной медицины.

На этом посту он будет курировать всю медицинскую составляющую, развитие первичного звена здравоохранения и отвечать за внедрение режима повышенной готовности из-за распространения новой коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 в регионах присутствия ФМБА России.

Напомним, региональный минздрав Ратманов возглавлял с октября 2018 года.

"За два года ему удалось достичь значимых успехов — добиться снижения смертности на 1,9%. Благодаря Ратманову удалось реализовать все запланированные показатели Национального проекта "Здравоохранение" в регионе", - отмечают в ФМБА.

О том что Ратманов покинет регион, 31 марта сообщил губернатор Дмитрий Азаров.