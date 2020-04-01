Прокуратура нашла незаконную аренду в КСДЮСШОР "Волгарь"

Прокуратура Автозаводского района Тольятти во время проверки обнаружила незаконную аренду в КСДЮСШОР № 13 "Волгарь", сообщает надзорное ведомство.

В 2019 г. под видом договоров на оказание услуг были заключены пять контрактов, по которыми фактически муниципальное имущество передавали предпринимателям для коммерческий деятельности. При этом у собственника — администрации Тольятти никто не получал разрешения на распоряжение имуществом.

В связи с этим прокуратура района внесла представления директору спортшколы и главе города. Сейчас незаконные договоры уже расторгнуты. Кроме того, директору образовательного учреждения назначили штрафы по 10 административным делам.