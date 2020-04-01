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Культура

Как лучше провести время на карантине - советуют актеры, музыканты и художники

САМАРА. 1 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарские актеры, музыканты и художники присоединяются к флешмобу #оставайтесьдома и делятся советами, как провести дни карантина полезно и нескучно.

Актеры театра-студии "Грань" Сергей и Алена Поздняковы советуют играть в настольные игры.

Актер Олег Белов продолжает активно работать дома - он репетирует свой моноспектакль "Вокруг да около" по повести Федора Абрамова. Пока спектакль смотрят только в семейном кругу, но актер надеется, что уже совсем скоро его можно будет увидеть на сцене в "Актерском доме".

Актриса Джамиля Билялова из Театра драмы советует, как лучше делать домашнюю разминку, чтобы чувствовать себя хорошо.

Лектор-музыковоед филармонии Виктория Цыганова читает стихи и призывает слушать больше музыки, например, произведения Сергея Рахманинова.

Директор Художественного музея Алла Шахматова передает всем слова поддержки и пишет картины, которые потом обещает выставить на благотворительный аукцион.

Актер СамАрта и путешественник Алексей Елхимов делится списком любимых книг на неделю.

Еще один актер СамАрта и художник по свету, Сергей Дильдин, советует радоваться времени, проведенному с семьей; рассказывает, как будут адаптировать любимые спектакли театра к новой сцене, и советует курсы по самообразованию школы "Шоу консалтинг".

Режиссер-постановщик театра кукол Иван Мокроусов делится секретом, как сделать короткий и забавный фильм, чтобы развеселить своих близких.

А актриса Театра кукол Екатерина Ржеусская показывает, как сделать у себя дома собственный театр кукол.

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