Роспотребнадзор посоветовал как выбрать продукты в период пандемии коронавируса

Роспотребнадзор РФ на своем официальном сайте опубликовал рекомендации как правильно выбрать продукты и безопасно совершать покупки в период пандемии коронавируса.

Как говорится в документе, в период карантина люди в основном находятся дома меньше двигаются и тратят меньше энергии. Чтобы не набрать лишние килограммы, к составлению ежедневного меню необходимо подходить рационально. Следует помнить, что лишний вес может стать причиной многих заболеваний, например, сахарного диабета II типа.

Не рекомендуется делать запасы и приобретать продукты впрок. Продовольственные магазины работают в постоянном режиме и поддерживают неснижаемый объем основных продуктов питания. В просроченных крупах, орехах, сухофруктах могут завестись амбарные вредители (пищевая моль и др.) и нанести вред здоровью.

Какие продукты следует приобретать в магазинах и как безопасно совершать покупки:

в первую очередь необходимо уточнить, какие продукты уже есть у вас дома и составить список с учетом рекомендуемых суточных норм потребления. При планировании важно соблюдать принципы сбалансированного рациона питания;

в магазине ручку торговой тележки или корзинки необходимо протереть влажной салфеткой или держать ее руками в перчатках;

сначала необходимо выбрать продукты, которые хранятся при комнатной температуре;

скоропортящиеся продукты из холодильных витрин и морозильных камер выбирают в самую последнюю очередь;

отдавайте предпочтение упакованным продуктам, особенно, если планируете употреблять их без термической обработки;

внимательно осмотрите упаковку товара, обратите внимание на сроки годности и состав, чтобы не приобрести продукты, которые могут вызвать аллергическую реакцию;

важно обратить внимание в каких условиях продукция хранится в магазине и соответствуют ли они температурным режимам указанным производителем. Если температура хранения в месте реализации выше указанной производителем лучше отказаться от покупки;

помните о принципах соблюдения товарного соседства. Готовые к употреблению продукты не должны размещаться на одной полке с сырыми продуктами, это может вызвать загрязнение готовой продукции и в дальнейшем привести к пищевому отравлению или кишечной инфекции у потребителя. Эти же правила распространяются при размещении продуктов в продовольственной тележке и при перекладывании их в сумки и пакеты на кассе.

В условиях карантина актуальны системы заказов продуктов из магазинов и готовой еды на дом. Как правило, потребитель сам выбирает бесконтактный или контактный способ оплаты заказа и доставки. Главное — соблюдать элементарные правила: