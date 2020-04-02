Роспотребнадзор посоветовал как выбрать продукты в период пандемии коронавируса

Роспотребнадзор РФ на своем официальном сайте опубликовал рекомендации как правильно выбрать продукты и безопасно совершать покупки в период пандемии коронавируса.
Как говорится в документе, в период карантина люди в основном находятся дома меньше двигаются и тратят меньше энергии. Чтобы не набрать лишние килограммы, к составлению ежедневного меню необходимо подходить рационально. Следует помнить, что лишний вес может стать причиной многих заболеваний, например, сахарного диабета II типа.
Не рекомендуется делать запасы и приобретать продукты впрок. Продовольственные магазины работают в постоянном режиме и поддерживают неснижаемый объем основных продуктов питания. В просроченных крупах, орехах, сухофруктах могут завестись амбарные вредители (пищевая моль и др.) и нанести вред здоровью.
Какие продукты следует приобретать в магазинах и как безопасно совершать покупки:
- в первую очередь необходимо уточнить, какие продукты уже есть у вас дома и составить список с учетом рекомендуемых суточных норм потребления. При планировании важно соблюдать принципы сбалансированного рациона питания;
- в магазине ручку торговой тележки или корзинки необходимо протереть влажной салфеткой или держать ее руками в перчатках;
- сначала необходимо выбрать продукты, которые хранятся при комнатной температуре;
- скоропортящиеся продукты из холодильных витрин и морозильных камер выбирают в самую последнюю очередь;
- отдавайте предпочтение упакованным продуктам, особенно, если планируете употреблять их без термической обработки;
- внимательно осмотрите упаковку товара, обратите внимание на сроки годности и состав, чтобы не приобрести продукты, которые могут вызвать аллергическую реакцию;
- важно обратить внимание в каких условиях продукция хранится в магазине и соответствуют ли они температурным режимам указанным производителем. Если температура хранения в месте реализации выше указанной производителем лучше отказаться от покупки;
- помните о принципах соблюдения товарного соседства. Готовые к употреблению продукты не должны размещаться на одной полке с сырыми продуктами, это может вызвать загрязнение готовой продукции и в дальнейшем привести к пищевому отравлению или кишечной инфекции у потребителя. Эти же правила распространяются при размещении продуктов в продовольственной тележке и при перекладывании их в сумки и пакеты на кассе.
В условиях карантина актуальны системы заказов продуктов из магазинов и готовой еды на дом. Как правило, потребитель сам выбирает бесконтактный или контактный способ оплаты заказа и доставки. Главное — соблюдать элементарные правила:
- вымойте руки до того, как вы откроете пакет с едой или продуктами, так как вы держали в руках деньги, прикасались к платежному терминалу или передавали свою пластиковую карточку курьеру;
- если вы заказали на дом скоропортящиеся пищевые продукты, их должны привезти в сумке холодильнике или в термопакете. Если это требование при доставке не выполнено, вы можете отказаться от покупки, так как при доставке не была обеспечена необходимая температура хранения продуктов;
- внимательно проверьте сроки годности, целостность упаковки, отсутствие вмятин и вздувшихся крышек на металлических консервных банках. Даже небольшая вмятина может привести к образованию трещины в стенке банки и нарушить ее герметичность или будет способствовать попаданию солей тяжелых металлов в продукт, а это может привести к пищевому отравлению. Чтобы этого не произошло, вы можете вернуть испорченный товар продавцу;
- на овощах и фруктах должны отсутствовать признаки увядания, плесень и гниль. Такие продукты считаются испорченными и непригодными в пищу. В это случае вы также можете отказаться от товаров в заказе;
- не допускается доставка в одном пакете сырой и готовой к употреблению продукции. Сырое мясо, птица, рыба должны быть упакованы отдельно от овощей, фруктов, гастрономической и бакалейной продукции. Оптимальным будет упаковка в разные пакеты каждой товарной группы, в том числе группы промышленных товаров;
- если услуга оказана некачественно или вам доставили испорченные продукты, вы можете оставить обращение на сайте Роспотребнадзора с указанием данных предприятия торговли и допущенных им нарушений.