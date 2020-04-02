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Облправительство Власть и политика

Подготовка к основному этапу строительства моста через Волгу идет по плану

САМАРА. 2 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Правительство Самарской области утвердило документацию по планировке территории в целях строительства третьего этапа автомобильной дороги "Обход Тольятти с мостовым переходом через реку Волгу в составе международного транспортного маршрута Европа - Западный Китай. Соответствующее распоряжение подписал в среду, 1 апреля, первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов.

Напомним, 16 октября правительством Самарской области было заключено концессионное соглашение с хозяйственным партнерством "Концессионная компания  "Обход Тольятти" о строительстве автомобильной дороги "Обход г. Тольятти с мостовым переходом через реку Волгу".

Соглашением предусмотрена реализация проекта строительства автомобильной дороги протяженностью 99,7 км, в том числе моста через реку Волгу длиной 3,7 км. 

Строительство объекта начато в ноябре 2019 года. В настоящее время ведутся работы по переустройству коммуникаций, обустройствоу временных дорог по устройству буронабивных свай береговых опор.
Идет подготовка к строительству участка автомобильной дороги протяженностью 23 км на правом берегу реки Волги в Шигонском районе.

Правительство Самарской области взяло на себя обязательства подготовить и передать концессионеру земельные участки общей площадью 223 га. Утвержденный проект планировки территории позволит начать работу по оформлению прав на земельные участки. Выполнить эту работу планируется в кратчайшие сроки.

Кроме того, проект планировки войдет в состав проектной документации 3-го этапа строительства объекта. Разработка проекта уже начата и будет передана концессионеру в текущем году, что соответствует планам реализации проекта.

Протяженность моста составит 3,7 км. В общей сложности вместе с подъездными путями будет построено около 100 км дороги. Объект предусматривает движение в обход Тольятти с выходом на трассу М5 "Урал". Движение по новой магистрали планируется открыть к началу 2024 года. Реализация этого масштабного проекта имеет огромное значение для развития Тольятти, Самарской области и всей страны. Появление альтернативного маршрута снизит нагрузку на плотину Жигулевской ГЭС, обеспечит новый уровень транспортной доступности и дополнительную инвестиционную  привлекательность Особой экономической зоны "Тольятти", технопарка "Жигулевская  долина", ПАО "АвтоВАЗ". 

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