Подготовка к основному этапу строительства моста через Волгу идет по плану

Правительство Самарской области утвердило документацию по планировке территории в целях строительства третьего этапа автомобильной дороги "Обход Тольятти с мостовым переходом через реку Волгу в составе международного транспортного маршрута Европа - Западный Китай. Соответствующее распоряжение подписал в среду, 1 апреля, первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов.

Напомним, 16 октября правительством Самарской области было заключено концессионное соглашение с хозяйственным партнерством "Концессионная компания "Обход Тольятти" о строительстве автомобильной дороги "Обход г. Тольятти с мостовым переходом через реку Волгу".

Соглашением предусмотрена реализация проекта строительства автомобильной дороги протяженностью 99,7 км, в том числе моста через реку Волгу длиной 3,7 км.

Строительство объекта начато в ноябре 2019 года. В настоящее время ведутся работы по переустройству коммуникаций, обустройствоу временных дорог по устройству буронабивных свай береговых опор.

Идет подготовка к строительству участка автомобильной дороги протяженностью 23 км на правом берегу реки Волги в Шигонском районе.

Правительство Самарской области взяло на себя обязательства подготовить и передать концессионеру земельные участки общей площадью 223 га. Утвержденный проект планировки территории позволит начать работу по оформлению прав на земельные участки. Выполнить эту работу планируется в кратчайшие сроки.

Кроме того, проект планировки войдет в состав проектной документации 3-го этапа строительства объекта. Разработка проекта уже начата и будет передана концессионеру в текущем году, что соответствует планам реализации проекта.