Подготовка к основному этапу строительства моста через Волгу идет по плану

Правительство Самарской области утвердило документацию по планировке территории в целях строительства третьего этапа автомобильной дороги "Обход Тольятти с мостовым переходом через реку Волгу в составе международного транспортного маршрута Европа - Западный Китай. Соответствующее распоряжение подписал в среду, 1 апреля, первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов.
Напомним, 16 октября правительством Самарской области было заключено концессионное соглашение с хозяйственным партнерством "Концессионная компания "Обход Тольятти" о строительстве автомобильной дороги "Обход г. Тольятти с мостовым переходом через реку Волгу".
Соглашением предусмотрена реализация проекта строительства автомобильной дороги протяженностью 99,7 км, в том числе моста через реку Волгу длиной 3,7 км.
Строительство объекта начато в ноябре 2019 года. В настоящее время ведутся работы по переустройству коммуникаций, обустройствоу временных дорог по устройству буронабивных свай береговых опор.
Идет подготовка к строительству участка автомобильной дороги протяженностью 23 км на правом берегу реки Волги в Шигонском районе.
Правительство Самарской области взяло на себя обязательства подготовить и передать концессионеру земельные участки общей площадью 223 га. Утвержденный проект планировки территории позволит начать работу по оформлению прав на земельные участки. Выполнить эту работу планируется в кратчайшие сроки.
Кроме того, проект планировки войдет в состав проектной документации 3-го этапа строительства объекта. Разработка проекта уже начата и будет передана концессионеру в текущем году, что соответствует планам реализации проекта.
Протяженность моста составит 3,7 км. В общей сложности вместе с подъездными путями будет построено около 100 км дороги. Объект предусматривает движение в обход Тольятти с выходом на трассу М5 "Урал". Движение по новой магистрали планируется открыть к началу 2024 года. Реализация этого масштабного проекта имеет огромное значение для развития Тольятти, Самарской области и всей страны. Появление альтернативного маршрута снизит нагрузку на плотину Жигулевской ГЭС, обеспечит новый уровень транспортной доступности и дополнительную инвестиционную привлекательность Особой экономической зоны "Тольятти", технопарка "Жигулевская долина", ПАО "АвтоВАЗ".