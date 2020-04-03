В Самарской области с медицинского наблюдения по коронавирусу снято 522 человека, новых подтвержденных случаев COVID-19 в регионе нет, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекцией.
Напомним, что всего в области зарегистрировано 17 случаев коронавируса: 7 пациентов выписаны по выздоровлению, 10 остаются на лечении.
За сутки в Роспотребнадзор передано 66 материалов о фактах несоблюдения режима самоизоляции, из них 22 из полиции. Выданы 73 определения, составлено шесть протоколов о нарушениях.
Начата выдача продуктовых наборов для школьников, которые должны получать льготное питание.