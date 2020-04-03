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В Самарской области с медицинского наблюдения по коронавирусу снято 522 человека, новых подтвержденных случаев COVID-19 в регионе нет, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекцией.