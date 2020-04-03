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ДТП Происшествия

Водители двух Lada Kalina столкнулись в Ставропольском районе

ТОЛЬЯТТИ. 3 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 2 апреля, два водителя пострадал в ДТП в Ставропольском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

В 6:50 25-летний мужчина двигался на Lada Kalina по ул. Полевой с. Подстепки в направлении ул. Фермерской. Он не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением, выехал на встречную обочину и врезался в бордюр, после чего еще и столкнулся с Lada Kalina под управлением 50-летнего мужчины.

В аварии пострадали оба водителя. Госпитализация ни одному из них не понадобилась.

По факту ДТП сотрудники полиции ведут проверку.

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