В Жигулевске пропал мужчина

В Жигулевске полицейские разыскивают пропавшего мужчину. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В 11:00 30 марта 65-летний Александр Жабин ушел из дома и не вернулся.

Приметы пропавшего: на вид 65 лет, рост 180 см, среднего телосложения, голубые глаза, седые волосы с залысинами, был одет в темно-синюю куртку до пояса, светло-синие джинсы и черные туфли.

Правоохранители просят всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, обращаться в ближайший отдел полиции или по телефонам: (884862) 2-23-90, 020 (102 с мобильных).