Инвестиционная активность в Самарской области продолжается

Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области и Агентство по привлечению инвестиций работают в усиленном режиме и по-прежнему на связи с нашими компаниями, инвесторами и партнерами, чтобы разъяснять и информировать о мерах поддержки, подбирать площадки, сопровождать текущие проекты. От инвесторов собирается обратная связь по необходимым и актуальным антикризисным мерам, которая передается правительству региона. Для части инвесторов в текущих условиях открываются новые окна возможностей — особенно в сфере лекарственных препаратов, фармацевтических субстанций, медицинских изделий и оборудования.

В Самарской области создана эффективная инвестиционная экосистема — индустриальные парки, особая экономическая зона, технопарк, территории опережающего социально-экономического развития, бизнес-инкубаторы. Работа созданных Правительством области инвестплощадок, а также системная поддержка инвесторов являются эффективной мерой экономического развития региона, способствующей созданию новых рабочих мест, повышению конкурентоспособности, импортозамещению, привлечению новых инвестиций, повышению интеллектуального потенциала, а также увеличению налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.

Несмотря на ограничения по передвижению, Агентство по привлечению инвестиций Самарской области остается на связи: работают все инструменты коммуникации, задачи решаются эффективно, с использованием современных методов удаленных коммуникаций, в том числе видеоконференций.

Для получения информации по вопросам налоговых льгот, мер поддержки инвесторов, инвестиционных площадок, актуальных инвестпредложений заполняйте заявку на инвестиционном портале Самарской области или присылайте запрос по почте info@investinsamara.ru.