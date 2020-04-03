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Муниципалитеты Власть и политика

Глава Кинельского района отправлен в отставку

КИНЕЛЬ. 3 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Глава Кинельского района Сергей Колесник отправлен в отставку, сообщает "Самарское обозрение" со ссылкой на решение собрания представителей района. Согласно документу, полномочия Сергея Колесника досрочно прекращены, а обязанности главы района временно возложены на первого заместителя - Юрия Жидкова.

По мнению издания, отставка чиновника может быть связана с большим числом вопросов, накопившихся к нему. Известно, что в феврале появилось уголовное дело в отношении заместителя Колесника Дмитрия Болдова, которого подозревают в получении взятки от строителей за помощь во введении жилья в эксплуатацию. "Возможно, эта ситуация (и не только она одна) могла срикошетить по главе района", - говорит собеседник "СО", знакомый с ситуацией в муниципалитете.

На должность главы Кинельского района Сергей Колесник был избран осенью 2018 года.

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