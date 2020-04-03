Полицейские спасли двух детей из пожара в Сергиевском районе

В пос. Сургут Сергиевского района полицейские спасли детей из пожара. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Оперуполномоченный уголовного розыска Евгений Струков и участковый Виталий Трипольский увидели дым, идущий из окна квартиры на ул. Победы. Они вызвали экстренные службы и вытащили детей из квартиры.

"Услышав крики, я проник в помещение. Кругом был сильный дым, чувствовался жар от огня, видимости вообще не было. Плачущих детей нашел по голосам в углу и передал поочередно через окно Виталию Трипольскому, ожидавшему на улице", — рассказал Евгений Струков.

Вскоре пожар потушили. Дети не пострадали.

Позже выяснилось, восьмилетний мальчик и его пятилетняя сестра играли с зажигалкой, подожгли бумагу и уронили ее в пакет с искусственной елкой. Дети безрезультатно пытались потушить огонь самостоятельно, а потом, испугавшись, спрятались в коридоре.

Мать детей поблагодарила полицейских за спасение. А руководство областного ГУ МВД приняло решение о поощрении сотрудников за самоотверженность и профессионализм.