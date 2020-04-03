В Самарской области некоторые предприятия вернутся к работе

Правительство Самарской области в пятницу, 3 апреля, приняло постановление, согласно которому к работе вновь приступят ряд предприятий.

С 4 апреля по 30 апреля в регионе будут работать организации:

1) осуществляющие деятельность в сфере:

- сельского хозяйства, лесного хозяйства, рыбоводства;

- добычи полезных ископаемых;

- проектирования и строительства зданий и сооружений;

- ремонта автотранспортных средств;

- ремонта и обслуживания медицинского оборудования;

- транспортировки и хранения грузов (товаров);

- общественного питания (работающие только в режиме доставки и на вынос);

- информационных технологий и связи;

- страхования;

- социального обеспечения;

- обслуживания зданий и территорий;

- ветеринарных услуг и содержания приютов для животных;

2) иные организации, обеспечивающие предоставление услуг в дистанционном режиме;

3) адвокаты, а также лица, обеспечивающие их деятельность;

4) нотариусы, совершающие неотложные нотариальные действия, а также лица, обеспечивающие их деятельность;

5) столовые и буфеты при предприятиях и учреждениях;

6) организации, включенные в перечни системообразующих предприятий, а также предприятия и организации, образующие с ними производственно-сбытовые цепочки.

От руководителей предприятий требуют задействовать в работе как можно меньше людей, а остальных отправить работать удаленно.