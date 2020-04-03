В Самарской области некоторые предприятия вернутся к работе

Правительство Самарской области в пятницу, 3 апреля, приняло постановление, согласно которому к работе вновь приступят ряд предприятий.
С 4 апреля по 30 апреля в регионе будут работать организации:
1) осуществляющие деятельность в сфере:
- сельского хозяйства, лесного хозяйства, рыбоводства;
- добычи полезных ископаемых;
- проектирования и строительства зданий и сооружений;
- ремонта автотранспортных средств;
- ремонта и обслуживания медицинского оборудования;
- транспортировки и хранения грузов (товаров);
- общественного питания (работающие только в режиме доставки и на вынос);
- информационных технологий и связи;
- страхования;
- социального обеспечения;
- обслуживания зданий и территорий;
- ветеринарных услуг и содержания приютов для животных;
2) иные организации, обеспечивающие предоставление услуг в дистанционном режиме;
3) адвокаты, а также лица, обеспечивающие их деятельность;
4) нотариусы, совершающие неотложные нотариальные действия, а также лица, обеспечивающие их деятельность;
5) столовые и буфеты при предприятиях и учреждениях;
6) организации, включенные в перечни системообразующих предприятий, а также предприятия и организации, образующие с ними производственно-сбытовые цепочки.
От руководителей предприятий требуют задействовать в работе как можно меньше людей, а остальных отправить работать удаленно.
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