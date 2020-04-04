30 человек эвакуировали в Самаре при тушении пожара в доме на пр. Кирова

В пятницу, 3 апреля, в 16:23 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в доме № 82 по пр. Кирова в Кировском районе, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горели домашние вещи в квартире на площади пять кв. м. В тушении участвовали восемь человек, которые ликвидировали пожар в 16:40.

В региональном управлении МЧС России отметили, что из здания было эвакуировано 30 человек. Пострадавших нет.

Причина возгорания и ущерб от пожара устанавливаются.