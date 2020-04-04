Под Сызранью ночью тушили дом в дачном поселке

В пятницу, 3 апреля, в 3:10 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в частном доме на участке № 410 в СНТ "Маяк" № 6, в поселке Образцовый в Сызранском районе, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Пожару, площадь которого составила 90 кв. м, был присвоен повышенный ранг сложности "1-БИС".

В тушении участвовали 13 человек, использовалось четыре автоцистерны. Пожар удалось ликвидировать в 5:12.

По данным ГУ МЧС России по Самарской области, пострадавших нет. Причина случившегося и ущерб устанавливаются.