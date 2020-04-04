В Самаре водитель Jeep сбил ребенка и врезался в дерево

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В пятницу, 3 апреля, в 21:00 32-летний водитель Jeep Cherokee, двигаясь по ул. Крайняя, не обеспечил постоянного контроля за движением транспортного средства и допустил наезд на тротуаре на девятилетнего пешехода, одетого в одежду со светоотражающими элементами. После этого автомобиль врезался в дерево.