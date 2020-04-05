Из-за возгорания электропроводки из дома на ул. Черемшанской в Самаре эвакуировали восемь человек

В субботу, 4 апреля, в 12:23 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в доме № 139 по ул. Черемшанская в Кировском районе, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия пожарными было установлено, что во втором подъезде произошло короткое замыкание электропроводки с последующим горением четырех погонных метров провода на 1 и 2 этажах.

В тушении участвовали девять человек, в том числе два звена газодымозащитной службы. Пожар удалось ликвидировать в 12:39.

В региональном управлении МЧС России отмечают, что из здания было эвакуировано восемь человек. Данных о пострадавших нет.

Причина возгорания и ущерб устанавливаются.