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Пожары Происшествия

В селе Тимофеевка под Тольятти ликвидирован крупный пожар в частном доме

ТОЛЬЯТТИ. 6 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 5 апреля, в 16:29 в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании в частном доме на ул. Октябрьская, 142, в селе Тимофеевка Ставропольского района, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Пожару, площадь которого составила 130 кв. м. был присвоен повышенный ранг сложности "1-БИС". В борьбе с огнем участвовали 22 человека, которым удалось ликвидировать возгорание в 18:59.

В ГУ МЧС России по Самарской области уточняют, что пострадавших нет. Причина возгорания и ущерб устанавливаются.

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