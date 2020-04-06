В селе Тимофеевка под Тольятти ликвидирован крупный пожар в частном доме

В воскресенье, 5 апреля, в 16:29 в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании в частном доме на ул. Октябрьская, 142, в селе Тимофеевка Ставропольского района, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Пожару, площадь которого составила 130 кв. м. был присвоен повышенный ранг сложности "1-БИС". В борьбе с огнем участвовали 22 человека, которым удалось ликвидировать возгорание в 18:59.

В ГУ МЧС России по Самарской области уточняют, что пострадавших нет. Причина возгорания и ущерб устанавливаются.