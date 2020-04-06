Агентство Standard & Poorʼs подтвердило рейтинг Самарской области на уровне "ВВ+"

Международное рейтинговое агентство Standard & Poorʼs Global Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги эмитента в иностранной и национальной валютах Самарской области на уровне "ВВ+", сообщает finmarket.ru. Прогноз — "стабильный".

"Прогноз "стабильный" отражает наши ожидания того, что, несмотря на прогнозируемый экономический спад и существенно более низкие цены на нефть, жесткий контроль руководства и расстановка приоритетов в расходах будут ограничивать годовой дефицит бюджета с учетом капитальных расходов в пределах 5% от общей выручки. Это поможет области сохранить умеренную долговую нагрузку", — говорится в сообщении агентства.