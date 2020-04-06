В Куйбышевском районе Самары 24 человека тушили пожар в частном доме

В воскресенье, 5 апреля, в 15:16 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в доме № 3 на Красноводском переулке в Куйбышевском районе, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

По данным чрезвычайной службы, в частном доме горели домашние вещи и межкомнатные перекрытия на площади 30 кв. м. В борьбе с огнем участвовали 24 человека, которые ликвидировали пожар в 15:34.

В региональном управлении МЧС России сообщают, что пострадавших нет.

Причина возгорания и ущерб устанавливаются.