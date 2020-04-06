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Общество

В Самаре ограничат движение транспорта по ул. Грозненской

САМАРА. 6 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 22:00 6 апреля до 22:00 16 апреля в Самаре будет ограничено движение транспорта по ул. Грознеской, сообщает пресс-служба мэрии города. Ограничения связаны с проведением ремонтных работ и коснутся участка от Пугачевского тракта до дома № 42 по ул. Грозненская.

Движение общественного транспорта в указанное время будет осуществляться следующим образом:

  • автобусы №№ 26, 48к, 48д, 66, 76, 215 в направлении Кряжа по улицам Грозненская, 40 лет Пионерии, Калининградская, Фасадная;
  • автобусы №№ 26, 76 в направлении ул. Грозненская по Пугачевскому тракту, улицам Калининградская и 40 лет Пионерии;
  • маршрут 215 в направлении пос. 113 км по улицам Калининградская, 40 лет Пионерии, Грозненская.

Мэрия просит горожан, пользующихся общественным транспортом, заранее планировать маршрут следования и без крайней необходимости не покидать свои дома.

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