В Самаре ограничат движение транспорта по ул. Грозненской

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С 22:00 6 апреля до 22:00 16 апреля в Самаре будет ограничено движение транспорта по ул. Грознеской, сообщает пресс-служба мэрии города. Ограничения связаны с проведением ремонтных работ и коснутся участка от Пугачевского тракта до дома № 42 по ул. Грозненская.