16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"ВолгаФест-2020" пройдет в новом формате, а большой фестиваль перенесли на следующий год Ушел из жизни сооснователь театра "Колесо" Виктор Дмитриев Областная библиотека и СамАрт будут читать книги детям и взрослым В театре драмы отменяются все спектакли с 12 по 30 апреля Расписание трансляций самарских спектаклей в Интернете

Культура

"ВолгаФест-2020" пройдет в новом формате, а большой фестиваль перенесли на следующий год

САМАРА. 6 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 71
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Руководитель фестиваля набережных Михаил Савченко на официальной странице "ВолгаФеста-2020" в социальных сетях рассказал, что в изначально задуманном формате мероприятие в этом году не состоится.

"ВолгаФест", посвященный теме "Движение навстречу", переносится на следующий год. Михаил Савченко рассказал, что в настоящих условиях невозможно организовать задуманный проект, который планировалось проводить в течение недели с участием многочисленных зарубежных гостей. 

Михаил Савченко: "Масштабы "ВолгаФеста" должны были значительно превзойти все прошлые годы. В 2020-м темой фестиваля было выбрано "Движение навстречу". Но, увы, в рамках сегодняшних реалий движение навстречу может осуществляться лишь в масках и с интервалом в полтора метра.
В такой ситуации придуманный и подготовленный нами фестиваль в этом июне состояться не может: зараза вмешалась в наши грандиозные планы. Набережная опустела и отдыхает от нас. Не будем ей мешать.

Мы обязательно проведем задуманный фестиваль, тема которого в свете последних обстоятельств стала звучать только актуальнее. Но не в этом июне. Громко, людно, весело, глубоко и трогательно будет в следующем году".

Но при этом руководитель фестиваля отметил, что "ВолгаФест" в 2020 г. все-таки состоится, хотя и в новом формате.

Михаил Савченко: "Значит ли это, что фестиваля в этом году не будет? Нет! Сейчас мы придумываем "ВолгаФест" для этого года в новом формате - в виде, который соответствует новым реалиям. Он пройдет на Волжской набережной в августе-сентябре, не открывая, как раньше, а закрывая летний сезон. Совсем скоро мы объявим open call для художников и музыкантов по его подготовке, для того чтобы самоизоляция творческих сил была максимально продуктивной".

Гид потребителя

Фото на сайте

Самарцы с восторгом приняли "Королевский цирк"

Самарцы с восторгом приняли "Королевский цирк"

В СамАрте состоялась премьера "Трехгрошовой оперы"

В СамАрте состоялась премьера "Трехгрошовой оперы"

Как создают костюмы для премьеры балета "Наяда и рыбак" в Театре оперы и балета

Как создают костюмы для премьеры балета "Наяда и рыбак" в Театре оперы и балета

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3