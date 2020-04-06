Региональный гарантийный фонд подготовил для предпринимателей микрозайм всего под 1%

Правительство РФ и Банк России разработали пакет экономических мер для борьбы с последствиями пандемии COVID-19 и волатильности на финансовых рынках.

Расширена программа рефинансирования по кредитам субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП). Помимо инструмента, направленного на ограничение процентных ставок по кредитам заемщикам, вводится новый инструмент с лимитом рефинансирования 500 млрд руб. в целях поддержания объемов кредитования МСП.

При этом до 150 млрд руб. из обозначенного лимита предоставляются с целью бесперебойного выполнения субъектами МСП обязательств по заработной плате перед сотрудниками. В рамках обоих инструментов с 23 марта 2020 года процентная ставка Банка России устанавливается в размере 4%.

В условиях распространения коронавирусной инфекции все более важной для граждан и бизнеса становится дистанционная торговля. В связи с этим Банк России решил ограничить максимальное значение эквайринговых комиссий по онлайн-покупкам и установить их на период с 15 апреля по 30 сентября 2020 года на уровне не более 1% (в настоящее время эквайринговая комиссия в среднем составляет 1,2–2,2% в зависимости от типа карты или категории товара).

Снижение комиссий предусмотрено для торгово-сервисных предприятий, занимающихся розничной продажей продуктов питания и еды, лекарств и иных товаров медицинского назначения, одежды, товаров повседневного спроса.

Кроме того, Банк России установил с 1 мая 2020 года предельное значение комиссий, взимаемых банками со своих клиентов при переводах между физическими лицами в Системе быстрых платежей (СБП), а именно:

• переводы в СБП до 100 тыс. рублей в месяц должны осуществляться банками без взимания платы;

• переводы в СБП на сумму свыше 100 тыс. рублей в месяц — не более 0,5% от суммы перевода, но не более 1,5 тыс. рублей.

Напомним, на территории Самарской области действуют дополнительные меры поддержки бизнеса.

"Для тех региональных предпринимателей, которые в условиях сегодняшнего дня видят для себя возможности для развития, Гарантийный фонд Самарской области подготовил микрозайм всего под 1% годовых на сумму от 200 тыс. до 5 млн руб. Причем график погашения начинается с 7-го месяца займа", — отметил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Гарантийный Фонд Самарской области ввел отсрочку по действующим договорам микрозаймов сроком до 6 месяцев, с равномерным распределением платежей. По вновь выдаваемым микрозаймам возможно получение отсрочки по погашению основного долга сроком до 6 месяцев.