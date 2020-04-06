В Тольятти открылась новая детская поликлиника на 500 посещений

В понедельник, 6 апреля, в Тольятти новая детская поликлиника на 500 посещений открыла двери для первых пациентов.

Амбулаторно-поликлинический (АПК) комплекс будет обслуживать порядка 20 тыс. детей. Его появления жители Автозаводского района ждали давно. Теперь вместо двух приспособленных зданий построено современное лечебное учреждение, где все специалисты сосредоточены в пределах четырех этажей.

"С 1985 года пациентов принимают в помещениях двух жилых домов на Бульваре Гая. Это создает определенные неудобства: чтобы попасть к узкому специалисту или сдать анализы, люди с детьми были вынуждены идти в другое здание", — рассказал главный врач Тольяттинской городской поликлиники № 3 Рауф Кирасиров.

Теперь в здании есть современная регистратура с электронной очередью, рентген-кабинет, лаборатория, укомплектованная микроскопами c эффектом 3D, изолированный инфекционный бокс с отдельным входом.

В конце марта готовность к открытию учреждения проверил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и поручил максимально ускорить процесс.

"Этого объекта жители района ждут очень давно. Мы не можем подвести горожан: сегодня буквально каждый день на счету", — подчеркнул Дмитрий Азаров. Как и обещали главе региона медики, здание было открыто в срок. Такой объект в формате "бережливой поликлиники" в Тольятти построен впервые.