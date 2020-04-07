Банк "Открытие" первым среди финансовых корпораций в России начал использовать уникальное оборудование для поддержки сервисов 32G FC с ADVA FSP 3000

Реализация уникального компактного и эффективного оптического транспортного решения ADVA FSP 3000 и новая DCI сеть позволят банку "Открытие" увеличить максимальные скорости передачи данных, снизить уровень энергопотребления и существенно экономить на операционных расходах.

Банк "Открытие" осуществил запуск в эксплуатацию оборудования FSP 3000 для поддержки сервисов Fibre Channel 32 Гбит/с, а также Ethernet 40 Гбит/с и 100 Гбит/с. Банк "Открытие" стал первой финансовой корпорацией в стране, использующей новейшую технологию Gen 6 Fibre Channel. Новое решение кросс-коммутации от ADVA OpenFabric™ OTN с расширенными возможностями для межсетевого взаимодействия центров обработки данных (DCI) обеспечивает качественно новый уровень пропускной способности и надежности. Система мониторинга оптических волокон ADVA ALM обеспечивает комплексный онлайн-контроль качества волокон и быстрое обнаружение повреждений. Компания Zettaline, селективный партнер ADVA и эксперт в ИТ-решениях, сыграла ключевую роль в реализации этого проекта.

"Для нас как одного из ведущих российских банков очень важно, чтобы мы предоставляли нашим клиентам гарантированный доступ к их важным финансовым данным. Вот почему ADVA FSP 3000 в сочетании с технологиями OpenFabric ™ и ALM служит отличным инструментом для нас. Это техническое решение обеспечивает комплексный мониторинг и контроль для обеспечения максимальной работоспособности и надежности сети, - сообщил Андрей Иващенко, вице-президент, директор департамента ИТ-инфраструктуры банка "Открытие". - Благодаря поддержке технологии 32 Гбит/с Fibre Channel это новое решение подняло обработку SAN-данных в нашей компании на новый уровень. А благодаря тому, что ADVA FSP 3000 OpenFabric ™ агрегирует низкоскоростные сервисы в суперскоростные интерфейсы, мы имеем возможность обеспечивать максимальные скорости передачи данных, требующиеся ряду наших клиентов".

Созданная на основе уникального компактного и эффективного оптического транспортного решения ADVA FSP 3000, новая DCI сеть банка "Открытие" позволяет существенно экономить на операционных расходах. Новая инфраструктура обеспечивает высокую пропускную способность каналов Ethernet и Fibre Channel, имея при этом чрезвычайно низкий уровень энергопотребления, что помогает банку "Открытие" достигать серьезной экономии энергопотребления, даже когда трафик продолжает расти. Благодаря OTN кросс-коммутатору ADVA OpenFabric это инновационное решение также обеспечивает максимальную гибкость, позволяя легко и быстро активировать и переключать сервисы банка. Более того, масштабируемая модульная конструкция платформы FSP 3000 защищает инвестиции банка "Открытие" и дает возможность компании планировать дальнейшее расширение инфраструктуры.

"Новая сеть банка "Открытие" обеспечивает значительный прирост производительности и эффективности. Благодаря нашей технологии FSP 3000 она поддерживает самые современные услуги Fibre Channel с минимальными задержками, что позволяет банку достигать максимальной производительности флэш-хранилищ в своих центрах обработки данных", прокомментировал Андреас Елинек - директор ADVA по продажам в Восточной Европе, России и СНГ. "Устойчивость и надежность - ключевые факторы, учитывавшиеся при разработке и реализации данного проекта. Именно поэтому банк "Открытие" также выбрал наше решение ALM. Специально разработанное как простое в эксплуатации устройство для контроля качества оптических волокон по принципу "включай и работай", оно обеспечивает непрерывный мониторинг, позволяя операторам оперативно узнавать, возникают ли проблемы на сети и где именно. Эти функции мониторинга в режиме реального времени являются важнейшим аспектом для контроля и обеспечения сервисов при использовании волоконно-оптических линий передачи данных. В случае возникновения каких-либо проблем с волокном наша FSP 3000 OpenFabric ™ автоматически активирует резервные маршруты передачи данных, повышая доступность и качество обслуживания".