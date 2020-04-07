Дмитрий Азаров проверил, как работает в условиях эпидемии Самарский БКК

Во вторник, 7 апреля, губернатор Дмитрий Азаров посетил Самарский булочно-кондитерский комбинат, где пообщался с сотрудниками и проверил, как в особых эпидемиологических условиях обеспечивается безопасность трудового коллектива и потребителей — жителей Самарской области.

На БКК с момента открытия в 1988 году тщательно соблюдаются санитарно-гигиенические нормы, и особое внимание уделяется здоровью сотрудников. C введением дополнительных ограничений в Самарской области в связи с угрозой распространения коронавируса эта работа была усилена. Об этом главе региона рассказала генеральный директор БКК Лидия Ерошина.

По ее словам, сейчас на комбинате выдерживаются все требования в соответствии с постановлением губернатора и предписаниями Роспотребнадзора — на входе работникам измеряется температура тела, выдаются средства защиты — медицинские маски. Особое внимание на рабочих местах уделяется социальному дистанцированию — от полутора до двух метров, а также дополнительной обработке рук.

БКК — одно из немногих предприятий региона, которое не прекращало производство в объявленную главой государства нерабочую неделю. В эти дни, к слову, спрос на хлебобулочные изделия — популярные у самарцев батоны, слоеные и сдобные изделия —не снизился, а вырос. Особой популярностью в период самоизоляции пользуется и тесто.

По словам начальника хлебобулочного производства Галины Шепелевой, особых трудностей рост спроса не создал. Четыре бригады, работающие в круглосуточном режиме, с поставленными задачами справились.

"Нас возросший спрос не расстроил точно, — призналась она. — Несколько лет назад мы приобрели комплексно-механизированные линии, способные вырабатывать до 40 тонн продукции в сутки (около 20 наименований изделий). Так что торговые сети нашей продукцией были обеспечены в полном объеме".

Лидия Ерошина добавила, что благодаря отлаженной логистике уже к 8:00 все заказчики получали продукцию БКК.

А вот работникам кондитерского цеха пришлось поволноваться — спрос на их продукцию пошел на спад с введением особых условий. Сами кондитеры связывают это с тем, что в нерабочую неделю хозяйки стали печь сладкое сами. "Переживали, конечно, были опасения, что вообще закроют цех", — призналась одна из сотрудниц. Тем не менее производство действовало, и в любой торговой точке можно было приобрести "Прагу", "Аляску", "Шалуна", рулеты "Фантазия", а также "Малинку" и "Жемчужину", изготавливаемые по новой итальянской технологии.

Дмитрий Азаров поблагодарил работниц завода за то, что они ежедневно радуют самарцев качественной продукцией.

"Вы делаете жизнь вкуснее, а значит, поднимаете людям настроение", — отметил Дмитрий Азаров. Губернатор также поинтересовался у Лидии Ерошиной, готов ли БКК, как и прежде, обеспечить жителей региона куличами накануне Пасхи. "Обязательно. Это будут, как всегда, красивые и вкусные куличи", — отметила гендиректор.

Производство пасхальной продукции стартует за три-четыре дня до праздника. В магазины поступит около 20-25 т куличей, которые освятят прямо на производстве, и не придется нести кулич в церковь, чтобы провести этот обряд.

Дмитрий Азаров подчеркнул, что во время особых эпидемиологических условий посещение мест, где возможно большое скопление людей, может создать угрозу здоровью. По его словам, даже Патриарх Кирилл призвал верующих не посещать храмы в период угрозы распространения коронавируса.

Подводя итоги посещения комбината, губернатор отметил, что полный контроль за соблюдением особых условий позволяет персоналу БКК успешно трудиться для жителей региона.

"Хочу сказать, что подобные нормы и требования исполняются на всех предприятиях Самарской области, которые возобновили работу после простоя. Сейчас часть крупных предприятий ведет подготовительные работы для того, чтобы полностью защитить свои коллективы от угрозы распространения коронавирусной инфекции. И здесь БКК показывает пример того, как такую безопасность нужно обеспечивать", —резюмировал Дмитрий Азаров.