АСВ потребовало взыскать долги АктивКапитал Банка с его собственников

Конкурсный управляющий АктивКапитал Банка — АСВ — потребовал в суде взыскать с 15 собственников и бывших руководителей банка 23 млрд руб. в счет погашения задолженности организации перед кредиторами, пишет "КоммерсантЪ". К субсидиарной ответственности пытаются привлечь: Григория Оганесяна, Максима Комаревцева, Андрея Вейса, Алексея Саплинова, Алексея Кошарского, Виктора Хенкина, Дениса Чемириса, Алексея Леушкина, Диляру Селезневу, Михаила Исайчева, Алексея Нестерова, Зульфию Байбикову, Ирину Азизову, Юрия Злобина, а также депутата Самарской губернской думы и бывшего члена совета директоров АК Банка Габибуллу Хасаева. Подробности в материалах дела на сайте суда не раскрываются.

Как сообщают banki.ru со ссылкой на АСВ, в ходе конкурсного производства было установлено, что контролирующими лицами "совершались действия по замещению денежных средств и иных рыночных активов банка на заведомо невозвратную ссудную и дебиторскую задолженность юридических и физических лиц, а также действия по прекращению ликвидного обеспечения по технической задолженности". Судебное заседание по делу назначено на 17 мая.

Напомним, "АК Банк" был лишен лицензии на осуществление банковской деятельности в конце марта 2018 г., в мае суд признал его банкротом. На момент отзыва лицензии, по данным ЦБ РФ, обязательства банка превышали величину его активов на 6,4 млрд рублей. Долг АктивКапитал Банка перед кредиторами составляет около 25 млрд руб. Из них 23 млрд руб. — обязательства по вкладам физ- и юрлиц.

По факту нарушений, допущенных в преддверии банкротства банка, уже возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 195 УК РФ ("Неправомерные действия при банкротстве"), ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"), ч. 2 ст. 201 УК РФ ("Злоупотребление полномочиями"). Все уголовные дела переданы для дальнейшего расследования в ГСУ ГУ МВД России по Москве, где соединены в одно производство.

Как поясняют юристы, конкурсный управляющий стремится привлечь как можно более широкий круг бенефициаров и управленцев банка к ответственности в интересах его кредиторов. "Обычно такие дела рассматриваются достаточно просто. Управляющий обозначает убыточные сделки банка, доказывает, что они именно убыточные. Ответчики, причастные к заключению сделок, в свою очередь, должны доказать, что при заключении сделки планировались прибыльными, риски были оценены, все действовали добросовестно и лишь какие-то, находящиеся вне контроля ответчиков, обстоятельства не позволили получить от сделки прибыль", — говорит партнер фирмы "Рустам Курмаев и партнеры" Дмитрий Клеточкин.