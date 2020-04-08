Два человека погибли и еще один пострадал в ДТП в Жигулевске

В среду, 8 апреля, примерно в 16:30, на 966 км трассы М-5 в Жигулевске произошло ДТП с участием трех автомобилей. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
В результате аварии два человека погибли и один получил травмы различной степени тяжести.
Предположительно в ДТП участвовали два грузовика и легковой автомобиль. Погибшими являются пассажиры, а пострадавшим водитель.
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства случившегося устанавливают.