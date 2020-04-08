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ДТП Происшествия

Два человека погибли и еще один пострадал в ДТП в Жигулевске

ЖИГУЛЕВСК. 8 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 8 апреля, примерно в 16:30, на 966 км трассы М-5 в Жигулевске произошло ДТП с участием трех автомобилей. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

В результате аварии два человека погибли и один получил травмы различной степени тяжести.

Предположительно в ДТП участвовали два грузовика и легковой автомобиль. Погибшими являются пассажиры, а пострадавшим водитель.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства случившегося устанавливают.

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