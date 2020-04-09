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ДТП Происшествия

Один человек погиб и один пострадал при опрокидывании иномарки в кювет под Сызранью

СЫЗРАНЬ. 9 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 8 апреля, в 20:00 Сызранском районе на 2 км трассы "Ст. Балашейка — с. Балашейка" 61-летний водителя автомобиля Volkswagen Polo не выбрал безопасную скорость и не справился с рулевым управлением, в результате чего автомобиль съехал в левый кювет и опрокинулся, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

В результате ДТП водитель иномарки скончался на месте происшествия. Его 48-летний пассажир получил телесные повреждения и был госпитализирован.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка, по окончании которой будет принято соответствующее решение.

По предварительным данным полицейских, водитель и пассажир не были пристегнуты ремнями безопасности.

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