Один человек погиб и один пострадал при опрокидывании иномарки в кювет под Сызранью

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В среду, 8 апреля, в 20:00 Сызранском районе на 2 км трассы "Ст. Балашейка — с. Балашейка" 61-летний водителя автомобиля Volkswagen Polo не выбрал безопасную скорость и не справился с рулевым управлением, в результате чего автомобиль съехал в левый кювет и опрокинулся, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.