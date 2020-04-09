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ДТП Происшествия

В Тольятти водитель иномарки сбил велосипедиста

ТОЛЬЯТТИ. 9 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 8 апреля, в 13:30, в Тольятти участником ДТП стал 53-летний водитель Opel Astra, ехавший по ул. Юбилейной в направлении ул. Спортивной. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительной версии стражей порядка, поворачивая налево у световой опоры № 83 по ул. Спортивной, автомобилист не уступил дорогу и сбил 19-летнего велосипедиста, который пересекал проезжую часть.

В аварии пострадал велосипедист, госпитализация ему не потребовалась.

По факту случившегося ведется проверка, по окончании которой будет принято соответствующее решение.

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