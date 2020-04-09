В Похвистневе полицейские задержали водителя, врезавшегося в продуктовый магазин

В ночь с 7 на 8 апреля водитель ВАЗ-21070 врезался в здание продуктового магазина на ул. Бережкова в городе Похвистнево. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным сотрудников ГИБДД, причиной ДТП стало то, что водитель не выбрал безопасную скорость и не справился с управлением.

В результате инцидента никто не пострадал. Но торговой точке нанесен материальный ущерб.

После ДТП водитель на своем автомобиле скрылся с места происшествия. Его разыскивали полицейские. Машину обнаружили оставленной на дороге. Чтобы установить местонахождение беглеца сотрудникам ДПС понадобилось около двух часов.

Нарушителем оказался 27-летний местный житель. Задержали его дома. Стражи порядка заметили у него признаки алкогольного опьянения. От медицинского освидетельствования автомобилист отказался.

Во время проверки выяснилось, что транспортное средство он приобрел недавно и не успел его до конца оформить.

В отношении водителя составили административные протоколы по ч. 2 ст. 12.27 ("Оставление водителем места ДТП"), ч. 1 ст. 12.26 ("Невыполнение водителем законного требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения") и ч.1 ст. 12.1 ("Управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке") КоАП РФ.

Сейчас машину поместили на спецстоянку. По заявлению владельца торговой точки полицейские ведут проверку.