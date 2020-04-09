ТоАЗ купит тольяттинским медикам маски и перчатки на 3 млн рублей

Тольяттиазот выделил 3 млн руб. тольяттинской горбольнице №4, которая будет перепрофилирована для лечения внебольничной пневмонии у жителей Тольятти, Ставропольского района и Жигулевска, сообщает пресс-служба предприятия.

Средства планируется направить на приобретение более чем 60 тыс. защитных масок и 70 тыс. медицинских перчаток, что позволит персоналу больницы работать, минимизировав риск заражения COVID-19.

"Мы обязаны поддержать врачей, которые находятся на передовой борьбы с новой инфекцией и защищают всех нас. Только совместными усилиями мы сможем вернуться к нормальной жизни в кратчайшее время", - отметил гендиректор ТоАЗа Дмитрий Межеедов.

В условиях пандемии коронавируса предприятие также принимает все необходимые меры профилактики по отношению к своим работникам. На Тольяттиазоте создан оперативный штаб по противодействию распространению инфекции, в который вошли заместители генерального директора по функциональным направлениям. Для всех работников действует входной фильтр - на проходных завода проводится обязательная термометрия. На предприятии проводятся дополнительная уборка и дезинфекция помещений и офисной техники. Закуплены и расставлены в местах общего пользования антисептики. Салоны пассажирских автобусов и служебных автомобилей компании обрабатывают дважды в день. Сотрудники ТОАЗа, которые находились в командировке или в отпуске за границей, отправляются на карантин на 14 дней.

Дмитрий Межеедов также подписал приказ, в соответствии с которым все сотрудники предприятия 65 лет и старше отправлены домой на самоизоляцию. Для работников офисных служб организована удаленная работа.