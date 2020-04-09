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Культура

Областная детская библиотека проведет ежегодную акцию "Читаем о Юрии Гагарине"

САМАРА. 9 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарская областная детская библиотека 10, 11 и 12 апреля проведет ежегодную акцию "Читаем о Юрии Гагарине".

Мероприятие пройдет на онлайн-площадках библиотеки в социальных сетях ВКонтакте, YouTube, Facebook, Instagram.

Акция посвящена 59-летней годовщине полета Юрия Гагарина в космос.

В рамках акции на канале "Ёж-ТВ" пройдет чтение фрагментов книг: 11 апреля - Юрия Нагибина "Рассказы о Гагарине", 12 апреля - документального рассказа Юрия Гагарина "Вижу Землю".

В тот же день в отдельном выпуске в рубрике "Мастер-класс с Виолеттой" библиотекарь и ее дочка Виолетта научат читателей и зрителей "Ёж-ТВ" мастерить космическую ракету.

В группах библиотеки в соцсетях опубликуют подборки книг, связанных с покорением космоса. Также читатели смогут проверить свои знания в литературной викторине, а после нее - записать видео своего чтения книг о Юрии Гагарине. Хэштег акции #читаемоГагарине.

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