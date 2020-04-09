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Соцработникам, помогающим самоизолировавшимся жителям области, выплатят надбавки

САМАРА. 9 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 9 апреля, губернатор Дмитрий Азаров посетил центр социального обслуживания граждан "Безымянский", где общался с соцработниками, ежедневно помогающами на дому людям старшего поколения и гражданам с инвалидностью.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

В Самарской области 5 286 соцработников, на попечении у которых более 53 тыс. жителей региона. Несмотря на и без того большую нагрузку, в последнее время у соцработников прибавилось забот: в условиях угрозы распространения коронавируса они не только помогают пожилым людям прибраться дома или принести лекарства, но и разносят продуктовые наборы малоимущим самарцам, которые находятся на самоизоляции.

Глава региона поблагодарил их: "Ваша забота, внимание, ваш труд сегодня вселяет в людей старшего поколения, прежде всего, уверенность и понимание того, что они не одни. Спасибо вам за это, — сказал Дмитрий Азаров. — Понимаю, что нагрузка сейчас возрастает: к вам обращаются не только те, кто стоят на учете, но и те, кто находится в режиме самоизоляции, испытывает сложности, возможно, не могут доехать родственники в этот период".

Во время встречи соцработники узнали, что по решению Дмитрий Азарова те, кто помогают жителям Самары и Тольятти на самоизоляции, получат надбавки от 5 тыс. руб. в зависимости от нагрузки уже за апрель. "Есть дополнительная нагрузка, понимаем, это должно отражаться и в материальном поощрении", — добавил глава региона. Он также поручил министерству социально-демографической и семейной политики проработать вопрос о предоставлении доплат соцработникам и в мае, если нагрузка на них останется такой же высокой.

Дмитрий Азаров обсудил с сотрудниками центра дополнительные меры поддержки, в которых нуждаются представители старшего поколения: "Вы с ними каждый день, вы лучше знаете, что сейчас нужно, — обратился к соцработникам Дмитрий Азаров. — Когда посещал тольяттинскую больницу и встречался с инфекционистами, целый ряд предложений мы взяли на отработку. От нашей встречи жду и обозначения проблематики, потому что нам в этот особый период надо корректировать и свои решения, и свои действия в соответствии с запросами людей".

Сотрудники центра рассказали главе региона, что сейчас уделяется особое внимание обеспечению безопасности как соцработников, так и подопечных: каждому сотруднику центра выдают индивидуальный набор из защитной маски, перчаток, антисептика и мыла. Также перед сменой сотрудникам замеряют температуру тела. При малейшем повышении соцработников отстраняют от обязанностей, чтобы не подвергать риску подопечных. При этом нуждающиеся в помощи жители региона не остаются брошенными: забота о них переходит либо другим сотрудникам, либо волонтерам, с которыми есть договоренность о сотрудничестве.

Глава региона поинтересовался, насколько охотно волонтерские организации помогают соцработникам. Заведующая отделением социального обслуживания населения Советского подразделения АНО "ЦСОН "Безымянский" Алена Мишуткина ответила, что совместная работа налажена: волонтеры помогают в работе со вновь обратившимися за помощью людьми, с доставкой продуктов и медикаментов. Кроме того, идет постоянный обмен информацией о нуждающихся, позвонивших на "горячую линию" в волонтерские штабы.

Соцработники также рассказали, что сейчас вместе с волонтерами они защищают пожилых людей от мошенников. Соцработник Самарского района Ирина Низамова отметила, что перед тем, как направить волонтера к пенсионерам, соцслужбы делают звонок: сообщают пенсионеру фамилию, имя, отчество человека, который к нему придет. Это позволяет предотвратить проникновение в квартиры к доверчивым бабушкам и дедушкам мошенников: "К сожалению, в этот период могут появляться мошенники и мародеры. И одно дело, когда приходит человек с документом, который знает всех подопечных, другое дело, начнут ходить люди посторонние".

Сотрудники центра акцентировали внимание главы региона на появлении большого количества фейков на тему коронавируса. "На подъездах расклеивают объявления о продаже лекарства от этой инфекции, сама лично срывала их. Это средство может просто принести вред", — отметила одна из участниц встречи. Рассказали соцработники и о том, что пенсионерам предлагают покупать аппараты, которые "лечат все, защищают иммунную систему".

Глава региона заметил, что описанные ситуации — это уже причина для возбуждения уголовных дел. "А фейковые новости в такой период представляют собой особую угрозу, — подчеркнул Дмитрий Азаров. — Те, кто это делает, иногда реально не понимает, что может нанести ущерб здоровью конкретного человека, вплоть до сердечного приступа. Сейчас ужесточена ответственность за распространение такой информации. И уже есть случаи возбуждения уголовных дел".

Также на встрече соцработники говорили, что люди жалуются на нехватку защитных масок. Дмитрий Азаров ответил: "Проблема есть. Мы развернули производство и сейчас на территории Самарской области каждый день 80 тысяч масок изготавливается. Это маски многоразовые. Надеемся, это во многом решит вопрос".

Кроме того, соцработники задали вопрос о праздновании юбилея Великой Победы: пожилых людей, ветеранов волнует, будет ли парад на площади Куйбышева. Дмитрий Азаров ответил, что все будет зависеть от эпидемиологической обстановки: "Это очень тяжелый вопрос. Так ждали этого юбилея. Многие ветераны просто живут этим парадом. Но очевидно, что подвергать здоровье и жизнь опасности не будем. В любом случае, решение будем принимать очень взвешенно", — подчеркнул глава региона.

При этом Дмитрий Азаров отметил, что подготовительные работы к празднованию юбилея Победы не остановлены. И если обстановка не позволит провести торжества именно 9 мая, то будет рассматриваться вопрос о переносе мероприятий на другую дату.

По окончании сотрудники ЦСОН "Безымянский" провели для Губернатора экскурсию по центру: показали комнату социально-бытовой адаптации, где соцработники отрабатывают навыки ухода за лежачими подопечными, компьютерный класс, комнату эмоциональной разгрузки.

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