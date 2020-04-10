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ДТП Происшествия

Мужчина попал под грузовик на трассе "Самара - Волгоград"

САМАРА. 10 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 9 апреля, в 19:30 между 29 и 30 км трассы "Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград" 41-летний водитель порожнего грузовика Scania сбил мужчину, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По предварительным данным полицейских, 22-летний пешеход переходил проезжую часть вне пешеходного перехода, но в зоне его видимости.

В результате ДТП пешеход пострадал и был госпитализирован в травматологическое отделение.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области уточнили, что сейчас по факту ДТП проводится проверка и призывают участников движения соблюдать ПДД.

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