Мужчина попал под грузовик на трассе "Самара - Волгоград"

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В четверг, 9 апреля, в 19:30 между 29 и 30 км трассы "Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград" 41-летний водитель порожнего грузовика Scania сбил мужчину, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области