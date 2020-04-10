Спасатели эвакуировали мужчину, у которого закончилось топливо в лодке

В пятницу, 10 апреля, около с. Спиридоновка эвакуировали мужчину с реки Самара. Об этом сообщает ПСС Самарской области.

В 23:56 сотрудникам экстренной службы сообщили о пропавшем в с. Домашка 34-летнем мужчине. Друг пропавшего утверждал, что тот вечером выехал на резиновой лодке с мотором по реке Самара из с. Спиридоновка в сторону с. Домашка, но не вернулся домой и не выходил на связь.

В 00:10 спасатели выехали к месту происшествия. В 3:20 мужчину нашли на берегу реки около пос. Формальный. У него закончилось топливо, и несколько километров пришлось идти на веслах, в результате силы закончились. Мужчина решил развести костер на берегу и ждать помощи. В 4:45 его эвакуировали в с. Спиридоновка, где ждали родственники. Медицинская помощь мужчине не потребовалась.