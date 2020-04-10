В Самарской области начали гореть мусорные свалки

В пятницу, 10 апреля, в 6:26, сотрудникам МЧС сообщили о пожаре на несанкционированной свалке твердых бытовых и промышленных отходов в 3 км южнее с. Аннино Приволжского района. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области.
В 9:03 возгорание локализовали на площади 1000 кв. м.
При этом 10:24 пожарным поступило еще одно сообщение о загоревшемся мусоре на санкционированной (ООО "ЭкоСтройРесурс") на 10 км дороги Хворостянка — Чувичи в Хворостянском районе. В 12:50 там локализовали пожар на 100 кв. м.