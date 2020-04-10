В Самарской области начали гореть мусорные свалки

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В пятницу, 10 апреля, в 6:26, сотрудникам МЧС сообщили о пожаре на несанкционированной свалке твердых бытовых и промышленных отходов в 3 км южнее с. Аннино Приволжского района. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области.