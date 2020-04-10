Молодой самарец украл 60 кранов из подвала и оставил дом без отопления

В Самаре 20-летнего парня задержали по подозрению в краже латунных кранов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
В подвале жилого дома на ул. Бакинской кто-то похитил 60 шаровых латунных кранов. Из-за этого было нарушено теплоснабжение в квартирах.
По подозрению в краже оперативники задержали местного жителя, он дал признательные показания. Дома у парня изъяли часть похищенного. Ранее молодого человека уже привлекали к уголовной ответственности за аналогичные кражи.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.