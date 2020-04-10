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Преступления Происшествия

Молодой самарец украл 60 кранов из подвала и оставил дом без отопления

САМАРА. 10 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре 20-летнего парня задержали по подозрению в краже латунных кранов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В подвале жилого дома на ул. Бакинской кто-то похитил 60 шаровых латунных кранов. Из-за этого было нарушено теплоснабжение в квартирах.

По подозрению в краже оперативники задержали местного жителя, он дал признательные показания. Дома у парня изъяли часть похищенного. Ранее молодого человека уже привлекали к уголовной ответственности за аналогичные кражи.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.

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