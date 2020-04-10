Четверо хулиганов избили курьера доставки еды в Тольятти

В Тольятти возбудили уголовное дело по факту нападения на курьера доставки еды. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

По версии следствия, 28 марта 2020 г., в первом часу ночи, на первом этаже в подъезде дома на пр. Степана Разина четверо мужчин беспричинно избили 20-летнего курьера доставки еды. Пострадавший попытался убежать, после чего его еще раз избили около соседнего подъезда.

Четырех подозреваемых задержали. 8 апреля в отношении них возбудили уголовное дело по ст. 116 УК РФ ("Побои"). Троих задержанных оставили под подпиской о невыезде. Четвертого подозреваемого оставили под домашним арестом.