Под Сызранью пожарные тушили крупный очаг возгорания сухой травы

В пятницу, 10 апреля, в 16:33, пожарным сообщили о загоревшейся сухой траве около с. Уваровка Сызранского района. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.
Пожар охватил 1200 кв. м. и существовала угроза распространения огня на село Уваровка.
Огнеборцы разделились на три группы. Две из них прикрывали от огня село, а третья тушила огонь со стороны саратовской трассы. В 17:44 распространение огня остановили. Очаг возгорания локализовали на двух участках со стороны села. Угроза распространения пожара на населенный пункт исчезла.
В 18:12 пожар ликвидировали.