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Пожары Происшествия

Под Сызранью пожарные тушили крупный очаг возгорания сухой травы

СЫЗРАНЬ. 10 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 10 апреля, в 16:33, пожарным сообщили о загоревшейся сухой траве около с. Уваровка Сызранского района. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Пожар охватил 1200 кв. м. и существовала угроза распространения огня на село Уваровка.

Огнеборцы разделились на три группы. Две из них прикрывали от огня село, а третья тушила огонь со стороны саратовской трассы. В 17:44 распространение огня остановили. Очаг возгорания локализовали на двух участках со стороны села. Угроза распространения пожара на населенный пункт исчезла.

В 18:12 пожар ликвидировали.

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