Под Сызранью пожарные тушили крупный очаг возгорания сухой травы

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В пятницу, 10 апреля, в 16:33, пожарным сообщили о загоревшейся сухой траве около с. Уваровка Сызранского района. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.