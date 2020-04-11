В Самаре на Пятой просеке подростки пытались угнать автомобиль

Подозреваемых в попытке угона автомобиля задержал экипаж вневедомственной охраны, находившийся на маршруте патрулирования в Октябрьском районе Самары, сообщает пресс-служба Росгвардии.

Инцидент произошел около 05:30 на Пятой просеке. От дежурного отдела полиции стражи правопорядка получили информацию о том, что неизвестные вскрыли автомобиль ВАЗ-2104, принадлежащий 30-летней местной жительнице, и пытаются его угнать. Патрульные незамедлительно проследовали по указанному адресу.

На месте происшествия сотрудники Росгвардии задержали двух молодых людей. В момент задержания 15 и 17 лет находились в салоне автомашины.

Экипаж вневедомственной охраны передал предполагаемых злоумышленников вызванной на место происшествия следственно-оперативной группе.

По итогам дальнейшего разбирательства возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 166 УК РФ "Покушение на неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения".







