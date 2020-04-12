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Пожары Происшествия

В историческом центре Самары 22 человека тушили пожар в квартире

САМАРА. 12 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 10 апреля, в 19:53 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в доме № 12 по ул. Венцека в Самарском районе, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горели домашние вещи в квартире на площади 20 кв. м. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности "1-БИС".

В борьбе с огнем участвовали 22 человека, в том числе два звена газодымозащитной службы. Использовалось пять автоцистерн. Пожар удалось ликвидировать в 20:07.

Как сообщили в региональном управлении МЧС России, пострадавших нет. Причина возгорания и ущерб устанавливаются.

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